Шабанов вслед за Ледневым станет одноклубником Петряка и Макаренко

В Венгрии станет на одного украинского футболиста больше

  • 31.01.2022 10:48
  • 2380 просмотров
  • 8 комментариев
Шабанов вслед за Ледневым станет одноклубником Петряка и Макаренко
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов продолжит карьеру в венгерском клубе «Фехервар». 
 
Сообщается, что 29-летний футболист сегодня отправился в Венгрию для улаживания последних деталей  перехода. Речь идет о полноценном трансфере.  
 
Напомним, что ранее в «Фехервар» перешел еще один футболист киевского «Динамо» – Богдан Леднев.
 
Венгерский клуб на данный момент занимает четвертое место в чемпионате.
 
Ранее интерес к Шабанову проявляли «Страсбург» и «Касымпаша»

Источник — Footboom

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 31.01.2022 10:58
    +6
    От з цим я згоден, а то придумали - "Сент-Етьєн". Він у "Динамо" не крепко потрібен, що про Францію казати
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    Funnycat--
    Funnycat--, 31.01.2022 10:56
    +2
    Теперь снова есть кого поддерживать в Венгрии !
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    LFC
    online
    LFC, 31.01.2022 12:00
    0
    4инга4гук только желтая? Вы в своем уме?
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    Maks23
    Maks23, 31.01.2022 11:57
    0
    Всё правильно..надо место молодым освобождать..
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.01.2022 11:36 (изменен)
    0
    нормально. 5 украинцев в команде. Но хорошо ли это для клуба?
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    Funnycat--
    Funnycat--, 31.01.2022 11:28
    0
    Я так понимаю значит будет левоногий ЦЗ
    Потому что остался один Сирота
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 31.01.2022 11:24
    0
    как же так?! Пели то про "Страсбург"!))))
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    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 31.01.2022 11:17
    -1
    Теперь Чемпионат Венгрии по футболу (венг. Magyar labdarugо-bajnoksag), в настоящее время известный по бренду титульного спонсора как «OTP Банк Лига» (венг.) - понад усе!
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