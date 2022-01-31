Шабанов вслед за Ледневым станет одноклубником Петряка и Макаренко

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов продолжит карьеру в венгерском клубе «Фехервар».
Сообщается, что 29-летний футболист сегодня отправился в Венгрию для улаживания последних деталей перехода. Речь идет о полноценном трансфере.
Напомним, что ранее в «Фехервар» перешел еще один футболист киевского «Динамо» – Богдан Леднев.
Венгерский клуб на данный момент занимает четвертое место в чемпионате.
Ранее интерес к Шабанову проявляли «Страсбург» и «Касымпаша».
Источник — Footboom
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