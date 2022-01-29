У Страсбурга появился конкурент. На Шабанова положил глаз турецкий клуб

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов до конца зимнего трансферного окна может покинуть клуб.



Ранее сообщалось, что на 29-летнего футболиста претендует французский «Страсбург», но теперь появилась информация и об интересе турецкого клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«До окончания европейского трансферного окна может быть решена судьба Артема Шабанова. Претендентов на полноценный трансфер два – французский «Страсбург» и турецкий «Касымпаша», – сказано в сообщении.



Отметим, что «Страсбург» занимает четвертое место в чемпионате Франции, «Касымпаша» идет на 13-й позиции в турецкой Суперлиге.

Шабанов в текущем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах, забил один гол.