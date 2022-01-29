У Страсбурга появился конкурент. На Шабанова положил глаз турецкий клуб

Артем может оказаться в «Касымпаше»

  • 29.01.2022 12:43
  • 1117 просмотров
  • 3 комментария
У Страсбурга появился конкурент. На Шабанова положил глаз турецкий клуб
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов до конца зимнего трансферного окна может покинуть клуб.
 
Ранее сообщалось, что на 29-летнего футболиста претендует французский «Страсбург», но теперь появилась информация и об интересе турецкого клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«До окончания европейского трансферного окна может быть решена судьба Артема Шабанова. Претендентов на полноценный трансфер два – французский «Страсбург» и турецкий «Касымпаша», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что «Страсбург» занимает четвертое место в чемпионате Франции, «Касымпаша» идет на 13-й позиции в турецкой Суперлиге.

Шабанов в текущем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах, забил один гол.

Источник — Telegram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alina56565
    Alina56565, 29.01.2022 14:11
    0
    Суппяга,шабанов,рамірес, циганков... всі цікавляться-ніхто не бере
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 29.01.2022 13:45
    0
    Турки будут рассчитываться апельсинами!!!
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 12:53
    -1
    Крута Бревняга в серию а, шабанов в лигу 1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности