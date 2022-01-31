Канада обыграла США в квалификации чемпионата мира

Голы забили Кайл Ларин и Сэм Адекугбе

  • 31.01.2022 02:58
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Канада обыграла США в квалификации чемпионата мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Канады нанесла поражение национальной команде США в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Канадцы победили со счетом 2:0. Первый гол на 7-й минуте забил Кайл Ларин. На 95-й минуте отличился Сэм Адекугбе.

Канада – США – 2:0
Голы: Кайл Ларин (7), Сэм Адекугбе (95)

В следующем матче канадцы 3 февраля сыграют с Сальвадором, а США в этот день примут Гондурас.

Источник — Sport.ua

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