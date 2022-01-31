Канада обыграла США в квалификации чемпионата мира

Сборная Канады нанесла поражение национальной команде США в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Канадцы победили со счетом 2:0. Первый гол на 7-й минуте забил Кайл Ларин. На 95-й минуте отличился Сэм Адекугбе.
Канада – США – 2:0
Голы: Кайл Ларин (7), Сэм Адекугбе (95)
В следующем матче канадцы 3 февраля сыграют с Сальвадором, а США в этот день примут Гондурас.
Источник — Sport.ua
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