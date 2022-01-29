Канада – США. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 29.01.2022 22:09
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Канада – США. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира Канада – США.

«Отборочный турнир ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ проходит с марта 2021-го года по март 2022-го года. Определяются участники мундиаля от Северной и Центральной Америки. Я с читателями хочу поделиться информацией о квалификации в зоне КОНКАКАФ, о которой мы не так много знаем, как о Европе. В зоне КОНКАКАФ играет 35 команд. У них три раунда в рамках отбора. В первом раунде играют 30 команд, а первые пять, которые лучшие, не принимают в нем участие. Затем шесть победителей групп играют матчи между собой и выявляют еще три лучших. Затем эта тройка добавляется к элитной пятерке, а именно США, Мексике, Коста-Рике, Ямайке и Гондурасу. А три команды, которые прошли предыдущие раунды, это Канада, Панама и Сальвадор. В третьем раунде эти сборные играют в два круга. Теперь, благодаря этой информации, любители футбола понимают, как происходит отбор в КОНКАКАФ.

Неожиданно после девяти туров с 19 очками лидируют в группе из восьми сборных канадцы, которые ни одного матча не проиграли при пяти победах и четырех ничьих. Канада забила больше всех – 15 мячей. Вместе с американцами канадцы пропустили меньше всех – по 5 мячей. Канаду с 2018 года возглавляет англичанин Джон Хердман. Честно скажу, я о нем ничего не знаю.

Из игроков Канады кого выделю? Уверен, что большинство любителей футбола сходу назовут звезду «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который, к сожалению, восстанавливается от травмы. Кстати, в сборной Дэвис играет ближе к атаке. Он уже забил 10 мячей в 30 матчах. А за «Баварию» он играет на позиции защитника и больше обслуживает игроков атаки. Для Канады Дэвис очень важен. Парадокс этой сборной в том, что манера их игры направлена не на контроль мяча, а на быстрые контратаки с акцентом на качество завершения. Поэтому Кайл Ларин из «Бешикташа» забивает за сборную в каждом втором матче. Он забил 22 мяча в 44 играх. А Жонатан Дэвид забивает почти в каждом матче. Он забил 18 голов в 24 поединках. А опытный Джуниор Хойлетт из «Рединга» забивает в каждом третьем матче (13 голов в 39 играх). Выделю еще опытного вратаря «Црвены Звезды» Милана Боряна, опытного полузащитника «Бешикташа» Атибу Хатчинсона. Теперь стает понятным, почему Канада лидирует в группе и хочет играть на чемпионате мира. Канадцы вместе с США и Мексикой – главные претенденты на выход на мундиаль. А вот за четвертое место поборются Панама с Коста-Рикой.

Первый матч между Канадой и США завершился вничью 1:1. Теперь в гостях США попробует сыграть на победу, чтобы выйти в лидеры. Проиграв в том году 0:1 Панаме, американцы настойчиво стремятся быть первыми, имея в наличии достаточное количество игроков высокого уровня. Это Кристиан Пулишич из «Челси», Тайлер Адамс из «Лейпцига», Уэстон Маккени из «Ювентуса» и вратарь «Ман Сити» Зак Стеффен. Еще там играет представитель «Барсы» Сержиньо Дест и многие другие. Сборная США укомплектована очень серьезно. Давайте не забывать и о мексиканцах, которые отстают всего на два очка от первых канадцев и на один балл от вторых американцев.

Предвижу крайне напряженный поединок. Я не вижу в нем победителя. Ничейный результат больше всего устроит мексиканцев, которые в случае победы над Коста-Рикой догонят канадцев и разделят с ними лидерство», - сказал Грозный.   

Матч Канада – США состоится 30-го января. Начало встречи в 22:05.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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