Сенегал
3 : 1
Экваториальная Гвинея
30.01.2022, FT

Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций

Переиграв Экваториальную Гвинею, сборная Сенегала встретится с Буркина-Фасо

  • 30.01.2022 22:55
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Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций
© Twitter. Садио Мане

Сборная Сенегала стала последней командой, которая вышла в полуфинал Кубка африканских наций.

В матче 1/4 финала сенегальцы переиграли команду Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1.

В полуфинал Сенегал 2 февраля сыграет со сборной Буркина-Фасо. В другом полуфинале сойдутся Камерун и Египет.

Кубок африканских наций

1/4 финала, 30 января

Сенегал – Экваториальная Гвинея – 3:1

Голы: Дьедиу, 28 (1:0). Буйла, 57 (1:1). Куяте, 68 (2:1). Сарр, 79 (3:1).

Сенегал: Менди, Сисс, Диалло, Кулибали, Сарр, Гуйе (Куяте, 65), Менди, Гуйе, Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58)

Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Коко, Ороско, Акапо, Буйла, Мачин (Бальбоа, 85), Ганет (Бикоро, 73), Сальвадор (Белима, 81), Миранда (Энеме, 82), Нсуэ (Асу, 80).

Предупреждения: Сисс 9, Гуйе 18 - Мачин 36

Судья: Гомес

Сетка плей-офф

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Буна Сарр (Сенегал).
68' ГОЛ ! Мяч забил Шейку Куяте (Сенегал).
57' ГОЛ ! Мяч забил Jannick Buyla (Экваториальная Гвинея).
28' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сенегал.

Источник — Sport.ua

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