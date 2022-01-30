Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка африканских наций

Сборная Сенегала стала последней командой, которая вышла в полуфинал Кубка африканских наций.
В матче 1/4 финала сенегальцы переиграли команду Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1.
В полуфинал Сенегал 2 февраля сыграет со сборной Буркина-Фасо. В другом полуфинале сойдутся Камерун и Египет.
Кубок африканских наций
1/4 финала, 30 января
Сенегал – Экваториальная Гвинея – 3:1
Голы: Дьедиу, 28 (1:0). Буйла, 57 (1:1). Куяте, 68 (2:1). Сарр, 79 (3:1).
Сенегал: Менди, Сисс, Диалло, Кулибали, Сарр, Гуйе (Куяте, 65), Менди, Гуйе, Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58)
Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Коко, Ороско, Акапо, Буйла, Мачин (Бальбоа, 85), Ганет (Бикоро, 73), Сальвадор (Белима, 81), Миранда (Энеме, 82), Нсуэ (Асу, 80).
Предупреждения: Сисс 9, Гуйе 18 - Мачин 36
Судья: Гомес
Сетка плей-офф
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Буна Сарр (Сенегал).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Шейку Куяте (Сенегал).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Jannick Buyla (Экваториальная Гвинея).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сенегал.
Источник — Sport.ua
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