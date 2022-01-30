Ювентус отправил своего таланта Кулушевски в Тоттенхэм

«Тоттенхэм» договорился с «Ювентусом» об аренде полузащитника Деяна Кулушевски.
Как сообщает источник, «шпоры» заплатят за аренду 5 млн евро, она будет рассчитана до конца текущего сезона.
Лондонцы будут обязаны выкупить футболиста за 35 млн евро, если команда выйдет в Лигу чемпионов, а Кулушевски проведет за «Тоттенхэм» как минимум половину матчей.
В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов отправить Кулушевски в «Милан».
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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