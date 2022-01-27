Ювентус предложил своего вундеркинда Милану

«Ювентус» предложил услуги своего форварда Деяна Кулушевски «Милану». Руководству «россонери» игрок интересен, но они не готовы инвестировать в него средства сейчас.

Единственный вариант, на который готов «Милан» - это аренда до конца сезона без обязательного выкупа. Избавиться от Кулушевски «Ювентусу» необходимо для того, чтобы частично компенсировать затраты на трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины».

В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее интерес к 21-летнему шведу проявлял «Тоттенхэм».