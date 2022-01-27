Ювентус предложил своего вундеркинда Милану

Деян Кулушевски может сменить клуб в январе

  • 27.01.2022 23:53
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Ювентус предложил своего вундеркинда Милану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

«Ювентус» предложил услуги своего форварда Деяна Кулушевски «Милану». Руководству «россонери» игрок интересен, но они не готовы инвестировать в него средства сейчас.

Единственный вариант, на который готов «Милан» - это аренда до конца сезона без обязательного выкупа. Избавиться от Кулушевски «Ювентусу» необходимо для того, чтобы частично компенсировать затраты на трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины».

В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее интерес к 21-летнему шведу проявлял «Тоттенхэм».

Источник — Sport Mediaset

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