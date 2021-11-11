Конте хочет видеть в Тоттенхэме молодого таланта Ювентуса

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте уже работает над усилением состава команды в январе. Итальянский специалист хочет видеть в своей команде вингера «Ювентуса» Деяна Кулусевски.
Конте хотел видеть 21-летнего шведа в своей команде еще осенью 2019 года, когда работал в «Интере». Однако тогда борьбу за игрока выиграл «Ювентус».
В нынешнем сезоне на счету Кулусевски 1 гол и 1 ассист в 15 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» не собирается возвращать Гарета Бэйла.
Источник — Calciomercato
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