Конте хочет видеть в Тоттенхэме молодого таланта Ювентуса

Деян Кулусевски может продолжить карьеру в АПЛ

  • 11.11.2021 18:15
  • 673 просмотра
  • 1 комментарий
Конте хочет видеть в Тоттенхэме молодого таланта Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулусевски

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте уже работает над усилением состава команды в январе. Итальянский специалист хочет видеть в своей команде вингера «Ювентуса» Деяна Кулусевски.

Конте хотел видеть 21-летнего шведа в своей команде еще осенью 2019 года, когда работал в «Интере». Однако тогда борьбу за игрока выиграл «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Кулусевски 1 гол и 1 ассист в 15 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» не собирается возвращать Гарета Бэйла.

Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 11.11.2021 18:26
    0
    Юве він не потрібний. Гарний гравець, але не рівень туринців. А от Тотнем-це його рівень.
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