Нет оснований для слухов. Бэйл не вернется в Тоттенхэм

Нет никаких оснований для возвращения 32-летнего валлийского вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла в лондонский «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что «шпоры» могут подписать футболиста, контракт которого с «Реалом» заканчивается в июне 2022 года.
Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.
В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в Ла Лиге, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.
Источник — Football London
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