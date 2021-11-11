Нет оснований для слухов. Бэйл не вернется в Тоттенхэм

Нет никаких оснований для возвращения 32-летнего валлийского вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла в лондонский «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «шпоры» могут подписать футболиста, контракт которого с «Реалом» заканчивается в июне 2022 года.

Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» три матча в Ла Лиге, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.