Конте хочет пригласить Бэйла в Тоттенхэм

Валлийский форвард вновь может вернуться в Лондон

  • 11.11.2021 12:09
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Конте хочет пригласить Бэйла в Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет усилить атаку лондонской команды во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает итальянская пресса, одной из главных целей специалиста является вингер «Реала» Гарет Бэйл.

Напомним, что контракт Бэйла с мадридским клубом истекает в июне 2022 года, поэтому вряд ли сделка по нему будет дорогостоящей.

В сезоне 2020/21 Бэйл сыграл играл за «Тоттенхэм» на правах аренды, сыграл 34 матча, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Конте посадил игроков «Тоттенхэма» на строгую диету.

Источник — Calciomercato

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