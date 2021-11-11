Конте хочет пригласить Бэйла в Тоттенхэм

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет усилить атаку лондонской команды во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает итальянская пресса, одной из главных целей специалиста является вингер «Реала» Гарет Бэйл.

Напомним, что контракт Бэйла с мадридским клубом истекает в июне 2022 года, поэтому вряд ли сделка по нему будет дорогостоящей.

В сезоне 2020/21 Бэйл сыграл играл за «Тоттенхэм» на правах аренды, сыграл 34 матча, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Конте посадил игроков «Тоттенхэма» на строгую диету.