Египет – Марокко. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций Египет – Марокко.

«Камерун обыграл Гамбию со счетом 2:0, благодаря дублю 29-летнего форварда «Лиона» Экамби. И Камерун будет очень внимательно наблюдать за противостоянием Египта и Марокко, в котором определится их соперник по полуфиналу. Египтяне в матче с Кот-д’Ивуаром меньше владели мячом (на 10 процентов), но больше били по воротам соперника, правда, безрезультатно. В серии послематчевых пенальти «фараоны» реализовали все пять одиннадцатиметровых, и один голкипер Египта отбил. Это позволило египтянам выйти в четвертьфинал.

Марокканцы, пропустив в начале матча мяч от Малави, сравняли перед перерывом счет после гола форварда «Севильи» Эн-Несири. А затем представитель ПСЖ Хакими забил победный гол. Опытный тренер 69-летний босниец Вахид Халилходжич имеет огромный опыт успешной работы как в клубах, так и со сборными. Поэтому он мечтает успешно выступить на этом КАН. Его оппонентом из сборной Египта является 68-летний португалец Карлош Кейруш. О египтянах я много говорил перед поединком с ивуарийцами. Салах и компания умеют держать удар. У них команда высокого уровня.

Скажу несколько слов о сборной Марокко. Они выиграл группу С. Они обыграли Гану (1:0), Коморские Острова (2:0) и сыграли 2:2 с Габоном, когда уже все было решено. Я обратил внимание на состав марокканцев. У них достаточно сильный состав. У Марокко в составе трио из «Севильи». Это хороший вратарь Буну, а также два игрока атаки Эн-Несири и Эль-Хаддади. А еще у них игрок ПСЖ Хакими, капитан команды из «Вулверхэмптона» Саисс, Агерд из «Ренна», несколько игроков «Уотфорда», есть и представитель «Фиорентины» Амрабат. Также хочу обратить ваше внимание, что у Марокко есть форвард «Хатайспора» Эль-Кааби. Это парень с фантастической скорострельностью. У него прекрасная статистика по забитым мячам.

Нас ждет противостояние реально сильных команд с исполнителями достаточно высокого уровня. В основное время я лично победителя здесь не вижу. Мне кажется, он не будет выявлен в основное время. А, если дойдет дело до пенальти, то мы прекрасно знаем, как египтяне их превосходно исполняют. Хорошего вам зрелища!», - сказал Грозный.

Матч Египет – Марокко состоится 30 января. Начало встречи в 17:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.