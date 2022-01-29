Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо пробилась в полуфинал

Второй четвертьфинал Кубка африканских наций принес противостояние Буркина-Фасо и Тунису.
Несмотря на статус фаворита, сборная Туниса проиграла со счетом 0:1. Буркина-Фасо в 1/2 финала сыграет против Сенегала или Экваториальной Гвинеи.
Первым полуфиналистом стал Камерун.
Кубок Африки. 1/4 финала
Буркина-Фасо - Тунис 1:0
Гол: Оуттара, 45
Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Оуттара, Тапсода, Яго, Гуира, Туре, Сангаре, Байяла, Данго, Джибриль (Конате, 71)
Тунис: Бен Саид, Драгер, Бронн, Ифа, Хаддади (Малул, 46), Лайдуни, Шири (Рафиа, 84), Слимане (Стили, 46), Хазри, Джазири (Джебали, 75), Мсакни
Источник — Sport.ua
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