Гамбия
0 : 2
Камерун
29.01.2022, FT

Фаворит прошел дальше. Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки

Сборная Камеруна вышла в 1/2 финала

  • 29.01.2022 19:52
  • 600 просмотров
  • 1 комментарий
Фаворит прошел дальше. Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
© twitter.com/CAF_Online

Сборная Камеруна, будучи фаворитом четвертьфинального матча Кубка Африки, сумела подтвердить свой статус и обыграла Гамбию.

Дубль оформил Экамби.

В полуфинале Камерун сыграет против Египта или Марокко.

Кубок Африки. 1/4 финала

Гамбия - Камерун 0:2
Голы: Экамби, 50, 57

Гамбия: Гайе, Сунберг (Кизи, 85), Гомес, Колли, Яне, Бобб, Марре (Джобе, 56), Турей, Янко (Дарбо, 56), Бадаммоси (Эбрима, 56), Бэрроу

Камерун: Онана, Кастеллетто, Ндаджу, Толо, Гойе, Ангисса, Хонгла (Кунде, 81), Фай (Мбацио, 84), Нгамалеу (Бассогог, 87), Абубакар, Экамби (Нджие, 81)

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 29.01.2022 20:18 (изменен)
    +1
    Быстро закрыли тему. И красиво. Да ещё кто то там ассистировал из бывших Карпат.
    Martin Hongla.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности