Фаворит прошел дальше. Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки

Сборная Камеруна, будучи фаворитом четвертьфинального матча Кубка Африки, сумела подтвердить свой статус и обыграла Гамбию.
Дубль оформил Экамби.
В полуфинале Камерун сыграет против Египта или Марокко.
Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия - Камерун 0:2
Голы: Экамби, 50, 57
Гамбия: Гайе, Сунберг (Кизи, 85), Гомес, Колли, Яне, Бобб, Марре (Джобе, 56), Турей, Янко (Дарбо, 56), Бадаммоси (Эбрима, 56), Бэрроу
Камерун: Онана, Кастеллетто, Ндаджу, Толо, Гойе, Ангисса, Хонгла (Кунде, 81), Фай (Мбацио, 84), Нгамалеу (Бассогог, 87), Абубакар, Экамби (Нджие, 81)
Источник — Sport.ua
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