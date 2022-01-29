Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Шевченко попал в Дженоа в не самый подходящий момент»

Хавбек «Аталанты» - о неудаче бывшего наставника сборной Украины

  • 29.01.2022 14:38
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Шевченко попал в Дженоа в не самый подходящий момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился своим мнением по поводу неудачи Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Конечно, поддерживаю общение с Шевченко. Мне очень жаль, что его работа в «Дженоа» так быстро закончилась. Тяжелая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьезный. Плюс тренер заболел ковидом и некоторое время не был с командой.

Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, в нем никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас еще порадует своими результатами».

Ранее Малиновский рассказал о том, почему в январе попал на карантин.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    antt
    antt, 29.01.2022 15:45
    0
    От і порадників тепер в Шевченка особливо коли його звільнили з Дженоа.
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    BekXan
    BekXan, 29.01.2022 15:00
    -1
    Думать нада головой а не другим местом.У Шевы в этом плане есть проблемка.
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