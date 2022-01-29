МАЛИНОВСКИЙ: «Из-за отсутствия бустерной дозы мой карантин длился дольше»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, почему он пропустил несколько матчей своей команды.



— По ходу твоего личного карантина было много противоречивой информации. Прольешь свет?

— Начну с того, что кубковый матч с «Венецией» я пропускал из-за карточек, а потом сдал положительный тест на ковид. В связи с тем, что у меня было только две прививки и на тот момент отсутствовала бустерная доза вакцины, мой карантин длился не семь, а 10 дней. В Италии такие правила. Вот и вся история.



— За это время «Аталанта» дважды сыграла вничью, не забив ни одного мяча, и позволила «Ювентусу» вплотную приблизиться к себе в турнирной таблице.

— Мы играли против очень сильных команд — «Интера» и «Лацио». Так что никакого провала не было. Впереди еще много матчей, поэтому я надеюсь, что нам удастся наверстать упущенное. Через тур — домашний поединок с «Юве». В чемпионате Италии все очень быстро меняется, поэтому здесь каждая игра, как решающая.



— Ты уже как-то сказал, что перед «Аталантой» не стоит задача выиграть чемпионат. Ваша цель — попадание в Лигу чемпионов?

— Да. Занять первое место очень сложно. Тут все конкуренты — клубы топ-уровня. Поэтому выход в Лигу чемпионов — для нас это уже достижение, – сказал Руслан.

Ранее «Аталанта» подписала конкурента для Малиновского.