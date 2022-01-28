Два европейских топ-клуба хотят арендовать у Арсенала Обамеянга

«Барселона» и «Ювентус» обратились в «Арсенал» с предложение арендовать до конца сезона форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Туринский клуб интересуется игроком несмотря на подписание Душана Влаховича.

Лондонский клуб готов рассмотреть вариант с арендой, только если клубы возьмут на себя всю зарплату 32-летнего габонца в размере 350 тысяч фунтов в неделю. Также интерес к Обамеянгу проявляют «Милан», ПСЖ, «Севилья», «Марсель», «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Форвард не играл за клуб с декабря, когда попал в скандал с нарушением дисциплины.