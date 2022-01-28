Два европейских топ-клуба хотят арендовать у Арсенала Обамеянга

Форвард может покинуть лондонский клуб

  • 28.01.2022 22:03
  • 496 просмотров
  • 1 комментарий
Два европейских топ-клуба хотят арендовать у Арсенала Обамеянга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» и «Ювентус» обратились в «Арсенал» с предложение арендовать до конца сезона форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Туринский клуб интересуется игроком несмотря на подписание Душана Влаховича.

Лондонский клуб готов рассмотреть вариант с арендой, только если клубы возьмут на себя всю зарплату 32-летнего габонца в размере 350 тысяч фунтов в неделю. Также интерес к Обамеянгу проявляют «Милан», ПСЖ, «Севилья», «Марсель», «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Форвард не играл за клуб с декабря, когда попал в скандал с нарушением дисциплины.

Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 28.01.2022 22:24
    0
    350 тысяч фунтов в неделю это почти 17 лямов фунтов - побольше нежели у левандовски. Где такую инфу берете? Ужж мыколэнко в эвертоне с ваших публикаций должен был получать 7 лямов,😂
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