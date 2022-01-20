Обамеянг может перейти в Аль-Наср

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в январе может покинуть Лондон.
32-летний габонец не играл за «Арсенал» после скандала в начале декабря, связанного с нарушением дисциплины. Это также стоило ему капитанской повязки.
Как сообщает источник, Обамеянг заинтересовал «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии готов арендовать нападающего с последующим обязательным выкупом.
В этом сезоне Обамеянг сыграл 15 матчей за «Арсенал», забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет купить габонского форварда.
Источник — Goal.com
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