Ньюкасл пытается арендовать Обамеянга с правом выкупа

«Ньюкасл» заинтересован в подписании нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации источника, «сороки» хотят арендовать 32-летнего форварда до конца сезона с правом последующего выкупа за 20 млн фунтов и уже контактируют с лондонским клубом.

Форвард забил четыре гола в 14 матчах в текущем сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет избавиться от Обамеянга.