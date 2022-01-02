Ньюкасл пытается арендовать Обамеянга с правом выкупа

«Ньюкасл» заинтересован в подписании нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
По информации источника, «сороки» хотят арендовать 32-летнего форварда до конца сезона с правом последующего выкупа за 20 млн фунтов и уже контактируют с лондонским клубом.
Форвард забил четыре гола в 14 матчах в текущем сезоне чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет избавиться от Обамеянга.
Источник — Mirror
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