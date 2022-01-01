Артета хочет избавиться от Обамеянга

Наставник не рассчитывает на габонского форварда

  • 01.01.2022 10:52
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Артета хочет избавиться от Обамеянга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета потребовал у руководства лондонской команды продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно.

Обамеянг не принимал участия в последних матчах «Арсенала» из-за дисциплинарных нарушений. Также габонец был лишен в клубе капитанской повязки.

Форвард забил четыре гола в 14 матчах в текущем сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать Обамеянга уже в январе.

Источник — ESPN

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