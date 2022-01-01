Артета хочет избавиться от Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета потребовал у руководства лондонской команды продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно.
Обамеянг не принимал участия в последних матчах «Арсенала» из-за дисциплинарных нарушений. Также габонец был лишен в клубе капитанской повязки.
Форвард забил четыре гола в 14 матчах в текущем сезоне чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать Обамеянга уже в январе.
Источник — ESPN
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