Артета хочет избавиться от Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета потребовал у руководства лондонской команды продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно.

Обамеянг не принимал участия в последних матчах «Арсенала» из-за дисциплинарных нарушений. Также габонец был лишен в клубе капитанской повязки.

Форвард забил четыре гола в 14 матчах в текущем сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать Обамеянга уже в январе.