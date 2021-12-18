Ювентус может подписать Обамеянга уже в январе

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность подписания 32-летнего габонского форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в январе.

Также в списке приоритетов «Ювентуса» форвард ПСЖ Мауро Икарди, который стремится как можно быстрее покинуть французский клуб.

«Ювентус» хочет усилить линию атаки во второй части сезона. Туринский клуб видит в Обамеянга доступный вариант, учитывая его проблемы в «Арсенале». Ранее Обамеянг был лишен капитанской повязки «канониров».

В текущем сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.