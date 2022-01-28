Даниил МЕДВЕДЕВ – о криках на судью: «Сразу подумал, что совершил ошибку»

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что пожалел о своем импульсивном поступке в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против грека Стефаноса Циципаса.
Отметим, что во втором сете Медведев кричал и оскорблял судью.
«Не думаю, что плохие эмоции мне помогают. Очень часто я из-за них проигрывал матчи – потому что теряется сосредоточенность, силы. Но как только я это сделал, подумал: «Эх, большая ошибка».
Но я рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 на подаче нашел пару подач, и это вернуло меня в матч.
Да, я потратил силы, но нужно было снова собраться – матч ведь довольно важный. Да, я постарался и рад, что получилось», – сказал Медведев после поединок.
Отметим, что Даниил получил предупреждение за оскорблении судьи, но сумел выиграть матч и пробился в финале, где встретится с Рафаэлем Надалем.
Источник — Sports.ru
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