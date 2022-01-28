Даниил МЕДВЕДЕВ – о криках на судью: «Сразу подумал, что совершил ошибку»

Российский теннисист признался, что пожалел о своей эмоциональной выходке

  • 28.01.2022 16:15
  • 1533 просмотра
  • 3 комментария
Даниил МЕДВЕДЕВ – о криках на судью: «Сразу подумал, что совершил ошибку»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что пожалел о своем импульсивном поступке в полуфинальном матче  Открытого чемпионата Австралии против грека Стефаноса Циципаса.
 
Отметим, что во втором сете Медведев кричал и оскорблял судью.
 
«Не думаю, что плохие эмоции мне помогают. Очень часто я из-за них проигрывал матчи – потому что теряется сосредоточенность, силы. Но как только я это сделал, подумал: «Эх, большая ошибка».
 
Но я рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 на подаче нашел пару подач, и это вернуло меня в матч.
 
Да, я потратил силы, но нужно было снова собраться – матч ведь довольно важный. Да, я постарался и рад, что получилось», – сказал Медведев после поединок.

Отметим, что Даниил получил предупреждение за оскорблении судьи, но сумел выиграть матч и пробился в финале, где встретится с Рафаэлем Надалем.

Источник — Sports.ru

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sirjoga
    sirjoga, 28.01.2022 16:46
    0
    ви чьто, йему можна, он же талантлівий
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 28.01.2022 16:38
    0
    "Одразу подумав, що зробив помилку"... стапє - я жє русский, а намвсепозволєно, ми жє носителі русскогомира!!!
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    сергей богданов
    сергей богданов, 28.01.2022 17:31
    -1
    Kapitoshka, 28.01.2022 16:38
    "Одразу подумав, що зробив помилку"... стапє - я жє русский, а намвсепозволєно, ми жє носителі русскогомира!!!
    А ты дебил! Тебе на другую ветку!
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