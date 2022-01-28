Остап МАРКЕВИЧ: «Не знаю, потянут ли уровень УПЛ наши новые молодые игроки»

Наставник «Мариуполя» рассказал о сложностях работы с молодежью

  • 28.01.2022 08:55
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  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Не знаю, потянут ли уровень УПЛ наши новые молодые игроки»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о сложностях работы с молодежью в своей команде.

«Мы не знаем, потянут ли уровень УПЛ те молодые футболисты, которые присоединились к нам. Во многих клубах есть молодежные команды, где наблюдают за футболистами 17-20 лет. Это решающий период для перехода игрока во взрослый футбол. К сожалению, мы определяем уровень футболистов в играх УПЛ. Это сложно, так как процесс определения потенциала футболиста весьма длительный. Один игрок сразу все воспринимает, а другому нужно больше времени», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 28.01.2022 09:09
    0
    Ну то попробуйТЕ, тільки у ПЕРШІЙ лізі...
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