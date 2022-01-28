Младенович и Додиг – чемпионы Australian Open в миксте

Французская теннисистка Кристина Младенович вместе с хорватом Иваном Додигом стали чемпионами Открытого чемпионата Австралии в миксте.
В финале они одолели австралийцев Джейми Фурлис и Джейсона Кублера.
Australian Open. Микст. Финал
Джейми Форлис (Австралия)/ Джейсон Кублер (Австралия) – Кристина Младенович (Франция) / Иван Додиг (Хорватия) – 3:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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