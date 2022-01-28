Остап МАРКЕВИЧ: «Многие тренеры боятся говорить об арбитрах»

Наставник «Мариуполя» раскритиковал судей

  • 28.01.2022 00:05
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Остап МАРКЕВИЧ: «Многие тренеры боятся говорить об арбитрах»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич признался, что не боится критиковать судейство в УПЛ:

«У меня нет страха. Наш тренерский штаб знает, что делает. Мы полностью выкладываемся и ребята воспринимают нашу информацию. Есть обстоятельства, которые помешали нам в первой части сезона.

Речь о судействе. Знаю, что многие тренеры боятся говорить об арбитрах, чтобы потом не начали убивать команду. Я просто хочу, чтобы весь украинский футбол понял, что невозможно купить себе славу. Это временный момент».

Источник — ТК Футбол

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