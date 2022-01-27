Эвертон проведет переговоры с Лэмпардом

«Ириски» рассматривают еще одного кандидата

  • 27.01.2022 13:03
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Эвертон проведет переговоры с Лэмпардом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

«Эвертон» окончательно не определился с кандидатом на пост главного тренера. Главным претендентом на эту должность называют Фрэнка Лэмпарда.

Ранее сообщалось, что руководство клуба готово назначить экс-тренера «Фенербахче» Витора Перейру и уже согласовало условия контракта с наставником. Однако это не понравилось болельщикам «ирисок».

По сообщениям The Telegraph, сегодня, 27 января, руководство «Эвертона» еще раз проведет переговоры с бывшим наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом.

Напомним, последним местом работы Лэмпарда был «Челси», который он покинул в прошлом году.

За «Эвертон» играет украинский защитник Виталий Миколенко. После отставки Рафы Бенитеса английскую команду временно возглавил Данкан Фергюсон.

Источник — The Telegraph

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