Эвертон проведет переговоры с Лэмпардом

«Эвертон» окончательно не определился с кандидатом на пост главного тренера. Главным претендентом на эту должность называют Фрэнка Лэмпарда.
Ранее сообщалось, что руководство клуба готово назначить экс-тренера «Фенербахче» Витора Перейру и уже согласовало условия контракта с наставником. Однако это не понравилось болельщикам «ирисок».
По сообщениям The Telegraph, сегодня, 27 января, руководство «Эвертона» еще раз проведет переговоры с бывшим наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом.
Напомним, последним местом работы Лэмпарда был «Челси», который он покинул в прошлом году.
За «Эвертон» играет украинский защитник Виталий Миколенко. После отставки Рафы Бенитеса английскую команду временно возглавил Данкан Фергюсон.
Источник — The Telegraph
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