В поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Кабо-Верде со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Сенегал — Кабо-Верде — 2:0
Голы: Мане, 63, Дьенг, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Сенегал).
|57'
|Вожинья (Кабо-Верде) получает красную карточку.
|21'
|Патрик (Кабо-Верде) получает красную карточку.
Источник — YouTube
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