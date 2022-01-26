Сенегал
2 : 0
25.01.2022, FT

Сенегал — Кабо-Верде — 2:0. Видео голов и обзор матча

Сенегальская команда пробилась в 1/4 финала Кубка африканских наций

  • 26.01.2022 04:28
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Сенегал — Кабо-Верде — 2:0. Видео голов и обзор матча
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В поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Кабо-Верде со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Сенегал — Кабо-Верде — 2:0
Голы: Мане, 63, Дьенг, 90

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
63' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Сенегал).
57' Вожинья (Кабо-Верде) получает красную карточку.
21' Патрик (Кабо-Верде) получает красную карточку.

Источник — YouTube

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