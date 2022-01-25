Два удаления у соперника. Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки ожидаемо обыграла Кабо-Верде со счетом 2:0. Один из голов забил лидер команды Садио Мане.

Правда, обеспечить себе успех сенегальцы смогли только после того, как у соперника удалили двух игроков: на 21-й и 57-й минутах.

В четвертьфинале команда сыграет против Мали или Экваториальной Гвинеей.

Кубок Африки. 1/8 финала

Сенегал - Капо Верде 2:0

Голы: Мане, 63, Дьенг, 90+2

Сенегал: Э.Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Туре, 82), Диа, И.Гуйе, Н.Менди, П.Гуйе (Лопи, 82), Мане (Дьенг, 70), Фамара

Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Лопеш (Дини, 46), Стопира, Форлес, Андраде, Сантос (Хулио, 75), Таварес (Борхес, 69), Мендеш, Монтейре, Родригес (Марсио, 59)

Удалены: Андраде, 21, Возинья, 57