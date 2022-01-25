Сенегал
2 : 0
25.01.2022, FT

Два удаления у соперника. Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Команда разобралась с Кабо-Верде

  • 25.01.2022 20:05
  • 1047 просмотров
  • 3 комментария
Два удаления у соперника. Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки
© twitter.com/CAF_Online

Сборная Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки ожидаемо обыграла Кабо-Верде со счетом 2:0. Один из голов забил лидер команды Садио Мане.

Правда, обеспечить себе успех сенегальцы смогли только после того, как у соперника удалили двух игроков: на 21-й и 57-й минутах.

В четвертьфинале команда сыграет против Мали или Экваториальной Гвинеей.

Кубок Африки. 1/8 финала

Сенегал - Капо Верде 2:0
Голы: Мане, 63, Дьенг, 90+2

Сенегал: Э.Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Туре, 82), Диа, И.Гуйе, Н.Менди, П.Гуйе (Лопи, 82), Мане (Дьенг, 70), Фамара

Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Лопеш (Дини, 46), Стопира, Форлес, Андраде, Сантос (Хулио, 75), Таварес (Борхес, 69), Мендеш, Монтейре, Родригес (Марсио, 59)

Удалены: Андраде, 21, Возинья, 57

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Brian
    online
    Brian, 25.01.2022 20:28
    +3
    Цирк продолжаеться. Такого жалкого и предвзятого судейства ещё не видел. Кашшаи просто ангел на фоне этого клоуна. Сенегал уровня сборной интерната. До этого матча забили аж 1 гол на 96-й минуте с пенальти сборной Зимбабве.......Нах этот продажный кубок.....
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 25.01.2022 20:37
    +1
    "Команда разобралась с Кабо-Верде"____ну не смешите так!
    Более точно, типа арбитр разобрался с Кабо-Верде! Или арбитр сыграл за Сенегал!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 25.01.2022 21:10
    0
    Вкотре побачили що зліпити з африканських гравців КОМАНДУ, майже не реально. Хоч які вони круті. Вони добре інтегруються в клуби, навіть можуть стати там лідерами, але на те як грають за свої збірні, неможливо дивитися без сліз. Якщо ще хтось дивився цей цирк під назвою Кубок Африки, то наступний точно не буде.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности