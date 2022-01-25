Кот-д’Ивуар – Египет. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз специалиста на матч Кубка африканских наций

  • 25.01.2022 23:15
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Кот-д’Ивуар – Египет. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций Кот-д’Ивуар – Египет.

«Кубок африканских наций всегда интересен тем, что всегда появляются новые лидеры и зажигаются новые звездочки на фоне именитых команд и футболистов.

В июле 2019 года предыдущий розыгрыш КАН выиграла сборная Алжира, которая победила в финале Сенегал со счетом 1:0. В матче за третье место Нигерия выиграла у Туниса также со счетом 1:0.

Сейчас играется 33-й розыгрыш КАН, который должны были провести летом прошлого года, но он был перенесен на январь-февраль 2022 года. Турнир проходит в пяти городах на шести стадионах Камеруна. Уже сыграли групповой турнир, где было шесть групп по 4 команды (итого 24 сборных). Были уже и первые неожиданности. Действующий чемпион сборная Алжира уже вылетела с турнира, заняв последнее место в квартете.

Матчи 1/8 финала стартовали и все они, как обычно, проходят в напряженной борьбе. Дело доходит и до серии пенальти. Кстати, не исключаю серию пенальти и в данном поединке. Соперники достойны друг друга. Иваурийцы выиграли свою группу Е, дважды победив и один раз сыграв вничью. Египтяне, проиграв 0:1 Нигерии, заняли второе место в квартете. 

У Египта тренером является именитый 68-летний португалец Карлуш Кейрош, который тренировал «Реал» Мадрид и другие именитые команды. Их лидером является Мохаммед Салах, который привык забивать во всех матчах и решать исход любого поединка в пользу своей команды. Правда, на групповом этапе египтяне забили мало – всего два мяча (1:0, 1:0, 0:1). У ивуарийцев молодой малоизвестный французский тренер Патрис Бомель. Но у них хорошие футболисты из именитых клубов.

На мой взгляд, именно Кот-д’Ивуар – фаворит матча с таким подбором исполнителей. Я уверен, что вы знаете Эрика Байи из МЮ, Ибраиму Сангаре из ПСВ, А также Франка Кессье из «Милана»! Думаю, Кессье вообще невозможно не знать. А как вам Макс Градель из «Сивасспора», который играл в «Лестере»? А Себастьян Алле из «Аякса», у которого рост 190 см! А Максвел Корне из «Бернли»! А Николя Пепе из «Арсенала» и Уилфрид Заа из «Кристал Пэласа»! И это далеко не полный перечень звездного состава ивуарийцев. С таким подбором игроков грех не выигрывать все матчи.

Естественно, шансов у Кот-д’Ивуара больше. Но квалификация тренера Кейроша, Салаха и компании такова, что египтяне умеют держать удар и умеют терпеть. Не исключаю, что может быть серия пенальти. Но фаворит этой встречи Кот-д’Ивуар. И, если они выиграют, я не особо удивлюсь», - сказал Грозный.

Матч Кот-д’Ивуар – Египет состоится 26-го января. Начало встречи в 18:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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