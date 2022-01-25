Марокко
2 : 1
Малави
25.01.2022, FT

Команда Марокко одержала волевую победу на пути в 1/4 финала КАН

Сказка Малави завершилась

  • 25.01.2022 22:57
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
Команда Марокко одержала волевую победу на пути в 1/4 финала КАН
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала Кубка Африки состоялся еще один матч.
 
Сборная Марокко подтвердила статус фаворита пары и обыграла соперников из Малави. Отметим, что малавийцы в этом году впервые преодолели групповой барьер КАН.
 
Соперник марокканцев определится в матче Кот-д'Ивуар – Египет, который состоится в среду в 18:00 по Киеву.
 
Кубок Африки. 1/8 финала

Марокко – Малави – 2:1
Голы: 0:1 – 7 Манго, 1:1 – 45 Эн-Несири, 2:1 – 70 Хакими.

Марокко – Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Луза (Баркок, 80), Буфаль (Мунир, 81), Амрабат, Амалла, Эн-Несири (Абухляль, 88), Эль-Кааби (Ммаэ, 53).
Малави – Тому, Сануди (Дэйви, 79), Чембези, Чазия, Чирва, Моне (Фири, 45), Мадинга (Фодья, 78), Банда, Идана (Нгаланде, 79), Манго, Муяба (Мбулу, 46).

Ранее в четвертьфинал вышел Сенегал.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    Nomad, 25.01.2022 23:00
    0
    2:1 это бомба!
    Такой "девятки" со штрафного давно не видел. Почти идеальная, как бы не тянулся вратарь.
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