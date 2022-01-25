Команда Марокко одержала волевую победу на пути в 1/4 финала КАН

В 1/8 финала Кубка Африки состоялся еще один матч.



Сборная Марокко подтвердила статус фаворита пары и обыграла соперников из Малави. Отметим, что малавийцы в этом году впервые преодолели групповой барьер КАН.



Соперник марокканцев определится в матче Кот-д'Ивуар – Египет, который состоится в среду в 18:00 по Киеву.



Кубок Африки. 1/8 финала

Марокко – Малави – 2:1

Голы: 0:1 – 7 Манго, 1:1 – 45 Эн-Несири, 2:1 – 70 Хакими.

Марокко – Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Луза (Баркок, 80), Буфаль (Мунир, 81), Амрабат, Амалла, Эн-Несири (Абухляль, 88), Эль-Кааби (Ммаэ, 53).

Малави – Тому, Сануди (Дэйви, 79), Чембези, Чазия, Чирва, Моне (Фири, 45), Мадинга (Фодья, 78), Банда, Идана (Нгаланде, 79), Манго, Муяба (Мбулу, 46).

Ранее в четвертьфинал вышел Сенегал.