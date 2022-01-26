В поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко обыграла Малави со счетом 2:1. Победный мяч на счету футболиста ПСЖ Ашрафа Хакими, который он забил на 70-й минуте.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Марокко — Малави — 2:1
Голы: Эн-Несири, 45, Хакими, 70 — Мханго, 7
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (Марокко).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Хеллингс Франк Мханго (Малави).
Источник — YouTube
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