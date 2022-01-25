В Польше не все уверены в Шевченко: «Зачем нам иностранный тренер сборной?»

Гжегож Лято, бывший президент Польского футбольного союза, не понимает, зачем рассматривается кандидатура Андрея Шевченко в качестве тренера сборной Польши.

«Шевченко? Я этого вообще не понимаю. У нас что, влюбились в иностранных тренеров? Если брать иностранца, то топ-уровня, как это делают клубы АПЛ. Но у нас нет денег на такие зарплаты. Сборную должен возглавить поляк. Если посмотреть на историю нашей команды, то лучшие результаты были при польских тренерах», - считает Лято.

Похожего мнения придерживается Камиль Косовски, бывший игрок сборной Польши. Он не считает, что нужно приглашать Шевченко после неудачного опыта с иностранцем Пауло Соузой.

«Шевченко не лучше и не хуже Соузы. И не имеет большого опыта. Не знаю, что он может дать сборной. Шевченко уволили из «Дженоа» спустя 11 матчей», - сказал Косовски.

Ожидается, что тренер сборной Польши будет объявлен 31 января.