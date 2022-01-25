В Польше не все уверены в Шевченко: «Зачем нам иностранный тренер сборной?»

Мнение Гжегожа Лято и Камила Косовски

  • 25.01.2022 21:45
  • 1207 просмотров
  • 4 комментария
В Польше не все уверены в Шевченко: «Зачем нам иностранный тренер сборной?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Гжегож Лято, бывший президент Польского футбольного союза, не понимает, зачем рассматривается кандидатура Андрея Шевченко в качестве тренера сборной Польши.

«Шевченко? Я этого вообще не понимаю. У нас что, влюбились в иностранных тренеров? Если брать иностранца, то топ-уровня, как это делают клубы АПЛ. Но у нас нет денег на такие зарплаты. Сборную должен возглавить поляк. Если посмотреть на историю нашей команды, то лучшие результаты были при польских тренерах», - считает Лято.

Похожего мнения придерживается Камиль Косовски, бывший игрок сборной Польши. Он не считает, что нужно приглашать Шевченко после неудачного опыта с иностранцем Пауло Соузой.

«Шевченко не лучше и не хуже Соузы. И не имеет большого опыта. Не знаю, что он может дать сборной. Шевченко уволили из «Дженоа» спустя 11 матчей», - сказал Косовски.

Ожидается, что тренер сборной Польши будет объявлен 31 января.

Источник — Sport.pl

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 25.01.2022 22:25
    +2
    практически мордва обеспечена огромным преймуществом-вы еще тренера назначьте прямо перед игрой-чтоб было на кого свалить
    Ссылка
    nivava
    online
    nivava, 25.01.2022 22:13
    +2
    Нарешті почули здоровий глузд.
    Ще залишились у Польщі розумні люди...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 25.01.2022 22:06 (изменен)
    +1
    Происходит то, о чем я говлрил все эти дни - наши журналисты уже назначили Андрюшу на должность главного тренера сборной Польши, так сказать, без него его женили... Оказывается, поляки так не думают, есть там, конечно, и полные глухари в федерации, но есть и умные функционеры, которые прекрасно знают, что из себя представляет этот неуч, который разговаривает с орфографическими ошибками, я уже не говорю, что он по украински вообще не способен и пару слов связать...А тут еще польский надо учить, а это вообще из области фантастики. Я думаю, что через несколько дней мы узнаем, что Андрюша уйдет в творческий многомесячный отпуск.... Поляки все таки не конченные лохи...
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 25.01.2022 22:19
    0
    Брати-поляки мені шкода вашу збірну. Цей Курвалевський знищить вас. Яким місцем ви думаєте?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности