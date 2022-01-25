Играл за Днепр-1. Шахтер отдаст полузащитника в аренду французскому клубу

Даниил Игнатенко продолжит карьеру во Франции

  • 25.01.2022 19:59
  • 1894 просмотра
  • 3 комментария
Играл за Днепр-1. Шахтер отдаст полузащитника в аренду французскому клубу
© Футбол 1. Даниил Игнатенко

Центральный полузащитник Даниил Игнатенко подпишет новый контракт с «Шахтером» и перейдет на правах аренды в «Бордо», который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1.
 
24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины.
 
Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодежку «Шахтера», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».
 
Накануне футболист в составе делегации «Днепр-1» прилетел на тренировочный сбор в Турцию.
 
Отметим, что «Бордо» идет 17-м месте в Лиге 1, находясь в трех очках от зоны прямого вылета.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 25.01.2022 20:44
    0
    BestOf, 25.01.2022 20:28
    Бордо получше Эвертона сейчас.
    Всем детсадом шутку придумывали?
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 25.01.2022 20:28
    0
    Бордо получше Эвертона сейчас.
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 25.01.2022 20:18
    0
    Не в рашку? И даже не в Мариуполь?
    Что-то где-то явно сдохло...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности