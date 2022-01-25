Играл за Днепр-1. Шахтер отдаст полузащитника в аренду французскому клубу

Центральный полузащитник Даниил Игнатенко подпишет новый контракт с «Шахтером» и перейдет на правах аренды в «Бордо», который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1.



24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины.



Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодежку «Шахтера», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».



Накануне футболист в составе делегации «Днепр-1» прилетел на тренировочный сбор в Турцию.



Отметим, что «Бордо» идет 17-м месте в Лиге 1, находясь в трех очках от зоны прямого вылета.