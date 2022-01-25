Днепр-1 надеется выкупить еще одного хавбека Шахтера

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» хочет выкупить у «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко.
Игрок выступает за команду на правах аренды, а клуб доволен игрой футболиста и хотел бы его выкупить, как это удалось сделать с Александром Пихаленком.
Однако у «Шахтера» уже есть предложения по Игнатенко, поэтому клуб будет решать в конце сезона, куда выгоднее продать своего игрока.
В нынешнем сезоне УПЛ 24-летний игрок провел 14 матчей и забил 3 гола.
Источник — FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.