Днепр-1 надеется выкупить еще одного хавбека Шахтера

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» хочет выкупить у «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко.

Игрок выступает за команду на правах аренды, а клуб доволен игрой футболиста и хотел бы его выкупить, как это удалось сделать с Александром Пихаленком.

Однако у «Шахтера» уже есть предложения по Игнатенко, поэтому клуб будет решать в конце сезона, куда выгоднее продать своего игрока.

В нынешнем сезоне УПЛ 24-летний игрок провел 14 матчей и забил 3 гола.