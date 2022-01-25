Днепр-1 надеется выкупить еще одного хавбека Шахтера

Даниил Игнатенко может перебраться в команду на постоянную основу

  • 25.01.2022 18:45
  • 1810 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 надеется выкупить еще одного хавбека Шахтера
© scdnipro1.com.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» хочет выкупить у «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко.

Игрок выступает за команду на правах аренды, а клуб доволен игрой футболиста и хотел бы его выкупить, как это удалось сделать с Александром Пихаленком.

Однако у «Шахтера» уже есть предложения по Игнатенко, поэтому клуб будет решать в конце сезона, куда выгоднее продать своего игрока.

В нынешнем сезоне УПЛ 24-летний игрок провел 14 матчей и забил 3 гола.

Источник — FootballHub

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
    Dreifus, 25.01.2022 19:21
    0
    Падаждите, т.е. Днепр-1 у нас арендовцем был? Шахтеровским арендовцем? Штож тут воплей то от динамовцев не было?
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    Face Control
    online
    Face Control, 25.01.2022 19:13
    0
    У великого Шахтёра всё лучшее, это логично.
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