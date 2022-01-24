Днепр-1 долетел в Турцию с приключениями

С неожиданными происшествиями добрался «Днепр-1» до места проведения тренировочного сбора в Турции. Из-за аномального снегопада на время был парализован аэропорт в Стамбуле, и украинская команда туда прибыла с существенной задержкой, опоздав на пересадку в Анталию. Чтобы не терять день тренировки в ожидании следующих рейсов, было оперативно принято решение добираться до Средиземноморья автобусом. По дороге «Днепр-1» не уставал удивляться и шутить по поводу большого количества снега, мол, «что же это за Турция», и температуры воздуха около 15 градусов мороза.

Наконец снег остался позади. На побережье солнечная, хоть и несколько прохладная (6-7 градусов) погода. Оказавшись после более чем суточного путешествия в отеле Trendy Lara, команда отдохнет и вечером выйдет на тренировку.