Игорь СУРКИС: «Предложение по Миколенко было неожиданным даже для меня»

Президент «Динамо» - о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон»

  • 25.01.2022 18:46
  • 2592 просмотра
  • 3 комментария
Игорь СУРКИС: «Предложение по Миколенко было неожиданным даже для меня»
© ФК Динам. Игорь Суркис

Игорь Суркис рассказал о переговорном процессе с «Эвертоном» и о том, как принял решение отпустить игрока.

«По Миколенко поступило предложение от клуба «Эвертон». Предложение было неожиданным даже для меня. Я тут же пригласил Миколенко с его агентом Шаблием. Я ему задал один вопрос. Сказал: «Я с тобой разговариваю, как с сыном. У меня дочка такого же возраста. Для тебя, наверное, это будет шок. Еще вчера мы говорили, что тебя все устраивает в «Динамо». У тебя четыре года контракт с «Динамо». Я бы мог бы тебе это даже не показывать. Вот предложение, сумму я не знаю. Вступать ли мне в переговоры? Или дать отказ? Он вышел – посоветовался с родителями. И сказал: «Очень хотелось бы показать себя на таком уровне, проявить себя». Для него это был шок. У него слезы были на глазах».

Я вступил в переговоры с «Эвертоном» и мы за два дня обо всем договорились. Меня устроила трансферная сумма, Миколенко полетел в Англию, прошел медосмотр. У него два дня оставалась виза, мы быстро все организовали. «Эвертон» прислал за ними чартер. Толик Вовк, который отвечает за трансферы, Миколенко и Шаблий полетели. Миколенко все посмотрел, переговорил с Бенитесом и принял для себя окончательное решение. Был подписан контракт, в котором было оговорено, что объявят о нем 1 января. Он прилетел, 1-го числа поставил окончательную подпись. Так Миколенко оказался в «Эвертоне».

По всем футболистам, по которым приходит предложение, я ставлю в известность игроков. Но только в том случае, если предложение устраивает три стороны – игрока, клуб, который покупает и клуб, который продает», - сказал Игорь Суркис на ютуб-канале «Бомбардир».

«Эвертон» заплатил за переход Виталий Миколенко 23 миллиона евро.

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Источник — Бомбардир

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 25.01.2022 19:02
    +3
    о всіх футболістах, по яким надходять пропозиції, я повідомляю гравців. Але тільки в тому випадку, якщо пропозицію влаштовує три сторони – гравця, клуб, який купує та клуб, який продає
    Це як?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 25.01.2022 19:18
    +2
    Igor Krasnenko, 25.01.2022 19:02
    о всіх футболістах, по яким надходять пропозиції, я повідомляю гравців. Але тільки в тому випадку, якщо пропозицію влаштовує три сторони – гравця, клуб, який купує та клуб, який продає
    Це як?
    ... я теж не зрозумів: як Сурок, не повідомивши гравця, може знати, що пропозиція його не влаштовує?...
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 25.01.2022 19:12
    -4
    Отмывание денег оно такое.
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