Бардак в календаре АПЛ: виноват Covid-19, но не только

Английская Премьер-лига, которую многие эксперты и болельщики вполне обоснованно называют сильнейшим национальным клубным турниром планеты нашего времени, накануне завершила розыгрыш очередного тура, после чего уйдет на небольшую паузу – до первого уик-энда февраля. Однако делает это турнир и его организаторы вовсе не с легким сердцем, как это происходило ранее. Если взглянуть в турнирную таблицу АПЛ, то станет очевидным, какой бардак там творится, и какой бардак еще ожидается впереди из-за необходимости провести перенесенные поединки.

Чемпионат, который ранее ставили в пример подавляющему большинству других европейских лиг, сейчас может «похвастаться» тем, что в нем существуют колоссальные перекосы по числу сыгранных разными командами матчей. Например, в активе «Челси» уже 24 проведенных поединка, а вот у «Бернли» таковых только 18…

Даже если играть через два дня на третий, то «бордовым» потребуется не менее трех недель чистого времени, чтобы нагнать «синих», а это уже настоящая катастрофа…

Впрочем, проблемы аутсайдера «Бернли» не столь интересны широкой футбольной общественности в Англии и за ее пределами. Больший резонанс возникает вокруг переноса матчей топовых клубов, которые имеют на контрактах огромное число футболистов, но пользуются проблемами регламента и отсутствие жесткости организаторов, договариваясь о переносах.

Последним резонансным случаем в АПЛ стал перенос матча «Тоттенхэм» - «Арсенал», который должен был состояться 16 января, но из-за обращения «канониров» был отложен на более позднюю дату. В общей сложности эта игра стала двадцатой, которую пришлось сместить по календарю.

В заявлении Премьер-лиги, которое появилось за 26 часов до запланированного начала игры, говорилось: «Поскольку у «Арсенала» оказалось меньше игроков, чем необходимо для матча (13 полевых и один вратарь), руководство лиги одобрило просьбу клуба о переносе даты поединка. Это решение является результатом сочетания Covid-19, прежних и недавних травм, а также отсутствия некоторых футболистов, выполняющих международные обязательства на Кубке африканских наций. Все клубы лиги могут подать заявку на отсрочку проведения их матчей, если причиной запроса является инфекция Covid-19. Лига приносит извинения за неудобства, причиненные болельщикам, которые должны были посетить или посмотреть эту игру – мы полностью осознаем, что такого рода переносы разочаровывают клубы и болельщиков».

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Руководство «Тоттенхэма» почти молниеносно отреагировало на решение Премьер-лиги. На официальном сайте «шпор» появилось заявление следующего толка: «Мы с сожалением сообщаем, что дерби северного Лондона против «Арсенала» было отложено. Это произошло по обращению «Арсенала» в Премьер-лигу с соответствующим запросом. Мы крайне удивлены, что эта заявка была одобрена. Мы сами были дисквалифицированы из Лиги конференций УЕФА после того, как значительное количество случаев заражений Covid-19 в клубе привело к невозможности проведения матча и необходимости его переноса. Более того, наша заявка на перенос матча с «Лестером» не была одобрена, только для того, чтобы впоследствии матч был отложен из-за встречной заявки «Лестера». Хотим напомнить, что первоначальная цель руководства лиги заключалась в том, чтобы уберечь клубы от истощения составов, вызванных непосредственно инфекцией Covid-19. Мы не считаем, что это было намерением решать проблему доступности игроков, не связанную с Covid-19. Теперь мы можем наблюдать непреднамеренные последствия этого правила».

За неделю до матча против «Тоттенхэма» «Арсенал» провел поединок Кубка Англии против «Ноттингем Форест», в котором потерпел поражение со счетом 0:1. Спустя четыре дня после этого «канониры» сыграли еще и поединок Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:0), но 16 января оказались не готовы выйти на матч чемпионата против «Тоттенхэма». Из-за этого в Англии заподозрили «канониров», как и некоторые другие клубы, в том, что те попросту используют «правило Covid-19» в качестве предлога для отсрочки матчей, когда в команде много травмированных или дисквалифицированных.

Микель Артета действительно мог рассчитывать только на 12 полевых игроков первой команды, после того, как ряд футболистов выбыли из строя по различным причинам. Однако британские эксперты справедливо отметили, что проблемы не свалились на «Арсенал» неожиданно, и их в определенной степени можно было спрогнозировать, учитывая непростой этап, который сейчас переживает все человечество.

«Я должен был сказать об этом еще три или четыре недели назад, когда «Манчестер Юнайтед» переносил свои матчи. Я искренне верю, что все команды, не только в Премьер-лиге, но и в Чемпионшипе, должны иметь обязательство проводить свои матчи. Энзли Мейтленд-Найлз и Фоларин Балоган недавно были отпущены «Арсеналом» в аренду в другие клубы, Гранит Джака получил красную карточку – это не форс-мажор, из-за которого мы может отменять матчи. Если бы это было связано исключительно с Covid-19, когда из состава выбывают по 10-15 футболистов сразу, то это был бы один разговор, но мы говорим о командах, которые, без сомнения, отменяли матчи только потому, что не имели максимально сильный состав для победы. Эту практику нужно прекратить», - в категоричной форме высказался по поводу ситуации экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл.

С Невиллом сложно не согласиться, ведь топовые клубы АПЛ имеют на контрактах минимум по 30-40 футболистов, но в какой-то момент часть из них попросту начала заниматься манипуляциями, пытаясь выторговать для себя лучшие условия. Подобная практика не имеет ничего общего с равными условиями для всех и стремлением в максимально честной борьбе определять лучшего, используя пресловутый спортивный принцип.

Примечательно, что поддержал коллегу-эксперта и другой известный в прошлом футболист - Джейми Каррагер. Он заявил следующее: «Гари прав, речь идет о Премьер-лиге в целом, а не конкретно об «Арсенале». Каждый клуб делал это. Ни одна другая лига в Европе не занимается подобным, особенно на уровне элитарных дивизионов Испании, Италии, Германии или Франции».

Также Каррагер остался недоволен тем, что клубы английской Премьер-лиги в погоне за результатом готовы идти на уродование календаря и перенос матчей, чем демонстрируют отсутствие доверия к своим молодым игрокам.

«Бавария» не так давно играла с 16-летним игроком в составе (7 января в составе мюнхенцев на матч Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах вышел Пауль Ваннер, ставший самым молодым игроком в истории клуба, принявшим участие в поединке чемпионата – прим. автора), и это точно говорит о том, где они находятся. Почему мы не можем делать подобное? Почему в таких условиях не дать шанс нашей молодежи? Мы все в одной лодке. Если это вспышка Covid-19, поразившая всю первую команду, то я могу понять логику. Но участие футболистов в Кубке африканских наций и обычные травмы не должны иметь к переносам никакого отношения. У клубов есть молодежные и резервные команды, игрокам из которых также должен предоставляться шанс», - считает Каррагер.

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Впрочем, в АПЛ есть норма, которая говорит о том, что в составе у команды, пострадавшей от Covid-19, должны быть 13 полевых игроков и вратарь, но это должны быть «надлежаще опытные футболисты». Согласно критериям Премьер-лиги, «игроки до 21 года с надлежащим опытом» - это те, кто «играл за клуб, другой клуб АПЛ или Чемпионшипа, или зарубежный клуб в текущем сезоне». Очевидно, что молодые игроки, которые принимали участие, к примеру, исключительно в поединках Кубка Англии или Кубка лиги, не считаются «надлежаще опытными».

Подобные нюансы говорят о том, что текущий розыгрыш Премьер-лиги, как бы он не завершился в итоге, не станет идеальным сезоном английского чемпионата, даже несмотря на возвращение болельщиков на трибуны. Конечно, речь не только об «Арсенале», ведь многие клубы АПЛ просто предпочли использовать огромную лазейку в регламенте, но вскоре они могут пожалеть о таких решениях, а их наставники окажутся первыми, кто будет жаловаться на невероятно насыщенный календарь матчей в конце сезона, когда нужно будет выжимать максимум из каждой игры.

Безусловно, менять правила по ходу сезона никто не станет, да и это было бы еще более неэтичным действием, чем те, которые предпринимают некоторые клубы АПЛ. Однако сложившаяся ситуация наглядно иллюстрирует тот факт, что даже в элитарном дивизионе чемпионата Англии в календаре возможен откровенный бардак, сделавший из турнирной таблицы почти бессмысленный массив цифр, для правильного понимания которого нужно делать поправку на так называемые потерянные очки.

Что ж, перед организаторами АПЛ открывается огромное поле для работы, ведь у совершенства, как известно, нет предела…