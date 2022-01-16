Лондонское дерби отложили. Матч Тоттенхэм – Арсенал перенесен

В воскресенье, 16-го января, в рамках 22 тура АПЛ должно было состояться лондонское дерби между «Тоттенхємом» и «Арсеналом».

«Арсенал» обратился в Премьер-лигу с просьбой перенести матч из-за проблем с составом, связанных с заболевшими коронавирусом игроками, травмами и отсутствием футболистов, которые выступают на Кубке африканских наций.

АПЛ удовлетворила просьбу «канониров» и перенесла поединок на более поздний срок.