Лондонское дерби отложили. Матч Тоттенхэм – Арсенал перенесен

В воскресенье, 16-го января, в рамках 22 тура АПЛ должно было состояться лондонское дерби между «Тоттенхємом» и «Арсеналом».
«Арсенал» обратился в Премьер-лигу с просьбой перенести матч из-за проблем с составом, связанных с заболевшими коронавирусом игроками, травмами и отсутствием футболистов, которые выступают на Кубке африканских наций.
АПЛ удовлетворила просьбу «канониров» и перенесла поединок на более поздний срок.
Источник — ФК Тоттенхэм
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