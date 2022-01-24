Источник: Ворскла предлагала Юрченко контракт, но тот отказался

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Ворскла» предлагала полузащитнику Владлену Юрченко контракт с неплохой зарплатой, однако футболист отказался:

«Сегодня появилась информация о том, что Юрченко собирается ехать в «Ригу». Да, он ведет переговоры с этим клубом. Там серьезные финансовые условия.

«Ворскла» предлагала этому футболисту зарплату в 20 тысяч долларов в месяц, и Юрченко отказался.

Это достаточно хорошая зарплата для украинского чемпионата на сегодняшний момент. Но мы видим, что зарплатные ведомости клубов растут серьезно. И это стимулирует гонку серьезных вооружений в украинском футболе.

Бюджет «Ворсклы» на следующий год – около 8 млн евро. Это достаточно серьезный бюджет, чтобы побороться за третье место с «Днепром-1».