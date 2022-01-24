Источник: Ворскла предлагала Юрченко контракт, но тот отказался

По данным Цыганыка, бюджет «Ворсклы» на следующий год – около 8 млн евро

  • 24.01.2022 21:10
  • 1477 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Ворскла предлагала Юрченко контракт, но тот отказался
© Footboom. Владлен Юрченко

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Ворскла» предлагала полузащитнику Владлену Юрченко контракт с неплохой зарплатой, однако футболист отказался:

«Сегодня появилась информация о том, что Юрченко собирается ехать в «Ригу». Да, он ведет переговоры с этим клубом. Там серьезные финансовые условия.

«Ворскла» предлагала этому футболисту зарплату в 20 тысяч долларов в месяц, и Юрченко отказался.

Это достаточно хорошая зарплата для украинского чемпионата на сегодняшний момент. Но мы видим, что зарплатные ведомости клубов растут серьезно. И это стимулирует гонку серьезных вооружений в украинском футболе. 

Бюджет «Ворсклы» на следующий год – около 8 млн евро. Это достаточно серьезный бюджет, чтобы побороться за третье место с «Днепром-1».

Источник — Циганик LIVE

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 24.01.2022 22:02
    +2
    Dreifus, 24.01.2022 21:56
    Бюджет 8 миллионов? Хм... Я думаю скоро найдется достаточно глав колхозов, которые захотят свою команду. За такие то копейки.
    Ты видимо после нового года ещё неотошёл.А ты думаешь какие бюджеты в команд после 2 места?Там за 7 место по 5 минимум.Про последние вообще молчу.Ты только узнал об этом?На дворе не 2012 и тех бюджетов уже нет и не предвидится в УПЛ.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 24.01.2022 21:35
    +1
    Такими темпами и работой на трансферном рынке хоть бы основу сохранить.
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 24.01.2022 21:56
    -2
    Бюджет 8 миллионов? Хм... Я думаю скоро найдется достаточно глав колхозов, которые захотят свою команду. За такие то копейки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности