Юрченко может перейти в Ригу

28-летний полузащитник Владлен Юрченко, покинувший зимой «Десну», может оказаться в «Риге». По информации источника, рижский клуб может позволить себе платить Юрченко такую зарплату, которую он в Украине смог бы зарабатывать только в «Шахтере» или «Динамо».

Сообщается, что в «Риге» Юрченко будет зарабатывать больше Андрея Тотовицкого в «Колосе», который получает 300 тысяч долларов в год, но не более 40 тысяч долларов в месяц.

Ранее была информация, что Юрченко интересуются два клуба УПЛ – «Ворскла» и «Черноморец».

В нынешнем сезоне Владлен Юрченко провел за «Десну» 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи.