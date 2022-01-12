Два клуба УПЛ интересуются Юрченко

Два клуба украинский Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Десны» и «Зари» Владлену Юрченко. По данным источника, 27-летний хавбек интересен «Черноморцу» и «Ворскле».
Также игрок находится на радаре у клубов Бельгии, Греции и Венгрии.
Отметим, что после того, как минувшим летом Юрченко оставил «Зарю», он пробовал трудоустроиться в Европе, но в итоге оказался в «Десне».
В черниговском клубе за полгода Юрченко сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи.
Источник — ТаТоТаке
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