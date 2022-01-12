Два клуба УПЛ интересуются Юрченко

Экс-хавбек «Десны» и «Зари» находится в поисках клуба

  • 12.01.2022 21:43
  • 2572 просмотра
  • 2 комментария
Два клуба УПЛ интересуются Юрченко
© ФК Десна. Владлен Юрченко

Два клуба украинский Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Десны» и «Зари» Владлену Юрченко. По данным источника, 27-летний хавбек интересен «Черноморцу» и «Ворскле».

Также игрок находится на радаре у клубов Бельгии, Греции и Венгрии.

Отметим, что после того, как минувшим летом Юрченко оставил «Зарю», он пробовал трудоустроиться в Европе, но в итоге оказался в «Десне».

В черниговском клубе за полгода Юрченко сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи.

Источник — ТаТоТаке

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віктор Тодосюк
    Віктор Тодосюк, 12.01.2022 22:24
    +1
    До Моряків його, там серйозна банда намічаєься
    11(друзів) футболістів (Оушина)Григорчука
    Ссылка
    DidOk
    online
    DidOk, 12.01.2022 23:01
    0
    Мона і до Ворскли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности