Два клуба УПЛ интересуются Юрченко

Два клуба украинский Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Десны» и «Зари» Владлену Юрченко. По данным источника, 27-летний хавбек интересен «Черноморцу» и «Ворскле».

Также игрок находится на радаре у клубов Бельгии, Греции и Венгрии.

Отметим, что после того, как минувшим летом Юрченко оставил «Зарю», он пробовал трудоустроиться в Европе, но в итоге оказался в «Десне».

В черниговском клубе за полгода Юрченко сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи.