Стало известно, кто покроет затраты на зарплату Шевченко в Польше

Большую часть расходов возьмет на себя фирма, принадлежащая польскому правительству

  • 24.01.2022 12:30
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Стало известно, кто покроет затраты на зарплату Шевченко в Польше
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний украинский тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время возглавить сборную Польши.

Спонсором, покрывающим большую часть расходов на зарплату Шевченко, станет фирма, принадлежащая польскому правительству.

Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Но украинский специалист до сих пор связан контрактом с итальянским «Дженоа», который он возглавлял с ноября по январь.

Источник — Telegram

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