Ракицкий в конце сезона покинет Зенит

32-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, скорее всего, летом покинет «Зенит». Об этом сообщил агент украинца Максим Дудченко.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», - сказал Дудченко.

Напомним, Ракицкий выступает в составе «Зенита» с января 2019 года. В 15 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги защитник отдал четыре голевые передачи и забил один гол.

Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Ракицкий готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Зените».