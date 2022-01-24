Ракицкий в конце сезона покинет Зенит

Украинский футболист ведет переговоры с другим клубом

  • 24.01.2022 10:59
  • 1875 просмотров
  • 5 комментариев
Ракицкий в конце сезона покинет Зенит
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

32-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, скорее всего, летом покинет «Зенит». Об этом сообщил агент украинца Максим Дудченко.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», - сказал Дудченко.

Напомним, Ракицкий выступает в составе «Зенита» с января 2019 года. В 15 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги защитник отдал четыре голевые передачи и забил один гол.

Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Ракицкий готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Зените».

Источник — Рейтинг букмекеров

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 24.01.2022 11:11
    +2
    А где ж кормилец харчеваться потом будет?.
    Ссылка
    kaka
    kaka, 24.01.2022 11:23
    0
    Нормальный игрок для своего возраста -и в УПЛ и в Рашке будет востребован.... скорее всего останется за поребриком
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    Trollface
    Trollface, 24.01.2022 11:22
    -1
    Дома не ждут.
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 24.01.2022 11:16
    -2
    Александр Гриненко, 24.01.2022 11:11
    А где ж кормилец харчеваться потом будет?.
    В харчевнє, бутсою щі наЯрувати... Где-то там в Тамбовскіх лєсах
    Ссылка
    ABOBA
    online
    ABOBA, 24.01.2022 11:11
    -3
    В Минай можно
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