Ракицкий готов на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Зените

Защитник летом станет свободным агентом

  • 19.12.2021 14:27
  • 1678 просмотров
  • 1 комментарий
Ракицкий готов на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Зените
© Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» стекает летом 2022 года. Чемпионы России намерены предложить 32-летнему украинскому защитнику новый контракт в январе.

Сам Ракицкий хочет остаться в «Зените» и ради этого готов пойти на сокращение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 6 ассистов в 22 матчах во всех турнирах.

Источник — Спорт-Экспресс

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 19.12.2021 15:23
    +1
    Кормилец...
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