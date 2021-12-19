Ракицкий готов на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Зените

Контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» стекает летом 2022 года. Чемпионы России намерены предложить 32-летнему украинскому защитнику новый контракт в январе.

Сам Ракицкий хочет остаться в «Зените» и ради этого готов пойти на сокращение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 6 ассистов в 22 матчах во всех турнирах.