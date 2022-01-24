«Рома» в матче 23-го тура Серии А обыграла «Эмполи». Встреча закончилась со счетом 4:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Эмполи).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Сержиу Оливейра (Рома).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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