Жозе МОУРИНЬО: «Если бы мы забили пятый, зрители просто выключили бы матч»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал выездную победу над «Эмполи» (4:2) в поединке 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

«В первом тайме мы побеждали со счетом 4:0. Да, мы пропустили два гола. Но если бы мы забили пятый, зрители просто выключили бы этот матч. Так что мы сохранили аудиторию», — сказал Моуриньо.