20-й тур
Герта
1 : 4
Бавария
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сохранили лидерство и отрыв. Бавария разгромила соперника

Мюнхенцы пытаются не подпустить «Боруссию» Дортмунд

  • 23.01.2022 21:57
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Сохранили лидерство и отрыв. Бавария разгромила соперника
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария», учитывая победный ход «Боруссии» Дортмунд, не могла позволить себе потерять очки в матче чемпионата Германии с «Гертой».

И мюнхнецы сумел разгромить соперника со счетом 4:1.

«Бавария» удерживает 6-очковый перевес над дортмундцами.

Чемпионат Германии. 20-й тур

Герта - Бавария 1:4
Голы: Эккелькамп, 80 - Толиссо, 25, Мюллер, 45, Сане, 75, Гнабри, 79

Герта: Шоволов, Геклер, Бойата, Дардай (Бьоркан, 58), Пекарик, Макси, Тосарт, Дарида, Сердар, Бельфодил (Эккелькамп, 80), Маолида (Йоветич, 69)

Бавария: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 79), Коман (Ричардс, 69), Гнабри (Мусиала, 80), Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Сане, Левандовски 

Источник — Sport.ua

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