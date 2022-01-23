Сохранили лидерство и отрыв. Бавария разгромила соперника

«Бавария», учитывая победный ход «Боруссии» Дортмунд, не могла позволить себе потерять очки в матче чемпионата Германии с «Гертой».
И мюнхнецы сумел разгромить соперника со счетом 4:1.
«Бавария» удерживает 6-очковый перевес над дортмундцами.
Чемпионат Германии. 20-й тур
Герта - Бавария 1:4
Голы: Эккелькамп, 80 - Толиссо, 25, Мюллер, 45, Сане, 75, Гнабри, 79
Герта: Шоволов, Геклер, Бойата, Дардай (Бьоркан, 58), Пекарик, Макси, Тосарт, Дарида, Сердар, Бельфодил (Эккелькамп, 80), Маолида (Йоветич, 69)
Бавария: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 79), Коман (Ричардс, 69), Гнабри (Мусиала, 80), Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Сане, Левандовски
Источник — Sport.ua
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