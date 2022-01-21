20-й тур
Герта
0 : 0
Бавария
23.01.2022 18:30   ТВ-трансляция: 

Герта – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Команда Юлиана Нагельсманна должна брать три очка

  • 21.01.2022 05:30
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Герта – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 января, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором берлинская «Герта» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по Киеву.

Герта

 

«Старая дама» хочет вернуться к выступлениям на евроарене, но пока сделать это не удается. В прошлом сезоне «Герта» была ближе к зоне вылета, завершив его на 14-й позиции. В нынешнем чемпионате берлинская команда под руководством турецкого специалиста Тайфуна Коркута идет 12-й, имея в активе 22 балла.

Отставание от седьмого места, которое позволит своему обладателю получить путевку в Лигу конференций, составляет всего 6 очков. Так что шансы успешно завершить сезон у «Герты» еще есть, но многие соперники выглядят намного сильнее.

Бавария

 

Баварцы, которым в последнее время нет равных на внутренней арене, намерены выиграть десятый чемпионский титул кряду. На экваторе сезона Бундеслиги именно они являются лидерами в турнирной таблице и фаворитами на завоевание серебряной салатницы.

Единственным клубом, который может помешать команде Юлиана Нагельсманна, является дортмундская «Боруссия», которая отстает на 6 баллов. В Лиге чемпионов у чемпиона Германии тоже все в порядке, «Бавария» свою группу выиграла, одержав победы во всех шести поединках, и в 1/8 финала сыграет с австрийским «Зальцбургом».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Герта»: Шволов – Клюнтер, Старк, Торунарига, Миттельштадт, Рихтер, Дарида, Аскасибар, Эккеленкамп, Белфодил, Маолида.

«Бавария»: Нойер – Киммих, Павар, Зюле, Забитцер, Рока, Толиссо, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Левандовски.

23 января, воскресенье

«Герта» – «Бавария»
Берлин. «Олимпийский стадион». 18:30
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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