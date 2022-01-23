Владислав РЫБАК: «Нет футболистов, которые не знают Металлист»

21-летний украинский вратарь Владислав Рыбак поделился впечатлениями о переходе из донецкого «Олимпика» в харьковский «Металлист».

— Владислав, поздравляем с переходом в «Металлист»! Поделишься эмоциями?

— Эмоции только положительные. Я мечтал о том, чтобы перейти в такой именитый клуб.

— Осенью ты играл в донецком «Олимпике». Чем тебе запомнился период, проведенный в этой команде?

— В «Олимпике» у меня был очень хороший опыт, благодарен этому клубу за предоставленную возможность проявить себя в профессиональном футболе. Я считаю, что «Олимпик» стал трамплином для меня.

— Что знаешь о своем новом клубе?

— О «Металлисте» слышал еще в детстве. Думаю, нет футболистов, которые не знают эту команду. Именитый клуб, и мне будет только в удовольствие принимать участие в его жизни.

— Как у тебя возник вариант с «Металлистом?

— Главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко сказал мне, что есть интерес со стороны «Металлиста». Тогда еще ничего не было ясно, все только на словах, поэтому жил в ожидании. А когда узнал, что клубы договорились о моем переходе, конечно, был очень рад. Трансфером занимался влиятельный агент Андрей Билейчук, и, в итоге, он все организовал на высшем уровне.

— С кем советовался насчет перехода?

— В принципе, никаких сомнений о переходе не было. С родителями, конечно, советовался. Сели поговорили, обсудили это все. Естественно, они согласны со мной в том, что это шаг вперед. Поэтому никаких сомнений не было. По приезде в Харьков имел обстоятельную беседу с вице-президентом клуба Евгением Красниковым: он ввел в курс дела, подробно объяснил и индивидуальные, и общекомандные задачи. Для меня большая честь оказаться в таком большом клубе: фантастический президент, очень профессиональный менеджмент, шикарный тренерский штаб, крутые партнеры и лучшие в стране болельщики. Созданы все условия, чтобы расти и прогрессировать каждый день!

— В «Металлисте» довольно сильная вратарская позиция: есть опытнейший Рыбка, подающий надежды Каневцев. Не боишься проиграть им конкуренцию?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Плохо, когда ее нет. (Смеется.)

— Уже успел познакомиться с городом?

— Я в Харькове, можно сказать, второй раз. Первый раз был, когда мы с «Олимпиком» приезжали на игру против «Металлиста». Сейчас успел пройтись прогуляться по центру города, посмотреть. Пока все очень нравится.

— Со стадионом тоже уже познакомился?

— Да, и могу сказать, что он вызывает у меня восхищение. Когда ты выходишь на такой стадион, еще и при заполненных трибунах, внутри ощущается только восторг.

— Желаем удачи. Надеемся, ты станешь нашим настоящим стражем ворот.

— Спасибо большое! Буду стараться.