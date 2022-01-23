ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал украинского вратаря

Харьковский «Металлист» подписал контракт с 20-летним украинским вратарем Владиславом Рыбаком.

Рыбак начинал заниматься футболом в уманской ДЮСШ № 1. В 2017-2021 годах был игроком луганской «Зари».

Нынешний сезон начинал в составе донецкого «Олимпика». Провел 10 матчей в Первой лиге (в 6 из них оставил свои ворота в неприкосновенности) и 2 игры в Кубке Украины.

В «Металлисте» Владислав будет выступать под №25.