Металлист подпишет вратаря из Первой лиги

20-летний голкипер донецкого «Олимпика» Владислав Рыбак в ближайшее время станет игроком харьковского «Металлиста».

Рыбак — воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды «Зари», а в осенней части нынешнего сезона защищал ворота «Олимпика». В составе донецкой команды Рыбак провел 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 12 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 тысяч.